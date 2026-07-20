Il centrocampo del Milan si appresta a subire una profonda sfoltitura. Con le conferme ufficiali di Adrien Rabiot e Luka Modri? all'interno dello scacchiere tattico di Rúben Amorim, il reparto mediano rossonero si ritrova in netto sovrannumero. Una situazione di esubero che vede coinvolti elementi di spicco come Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, ma anche chi è appena rientrato alla base: è il caso di Yunus Musah, pronto a salutare nuovamente Milanello in questa sessione estiva di calciomercato. Il classe 2002 statunitense è reduce da una parentesi in chiaroscuro in prestito all'Atalanta. Sotto la guida di Ivan Juri? prima e di Raffaele Palladino poi, Musah ha collezionato soltanto 27 presenze per complessivi 825 minuti di gioco, pur riuscendo a mettere a referto 2 gol e un assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Musah verso una nuova esperienza in Serie A: ecco chi lo vuole e perché

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