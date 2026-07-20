Il Milan sta lavorando alle cessioni e valuta anche nuovi acquisti. La dirigenza monitora costantemente il mercato per individuare occasioni, mentre si concentra sulle trattative in corso. Nessuna ufficialità su nomi o cifre, ma l’obiettivo è rafforzare la rosa senza compromettere le finanze. Le decisioni vengono prese in modo cauto, con attenzione ai rischi e alle tempistiche. La squadra continua ad allenarsi in vista delle prossime partite.

Continua il lavoro del Milan: i rossoneri sono impegnati con le possibili cessioni, ma gli occhi della dirigenza del Diavolo sono sempre attenti per cercare possibili occasioni anche in entrata. Ruben Amorim ha un chiaro ruolo che vuole rinforzare in vista della prossima stagione e parliamo del trequartista. Servirà almeno un altro nuovo innesto in quel reparto, visto che i soli Nkunku e Pulisic non basteranno per giocare le tre competizioni della prossima stagione (Serie A, Coppa Italia ed Europa League). promowebapp Il nome caldo per il Milan: K?nstantinos Karetsas. Il nome caldo è quello di K?nstantinos Karetsas, fantasista classe 2007 che gioca nel Genk. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Karetsas colpo intelligente, ma occhio alle telenovele di mercato. I rischi da evitare

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