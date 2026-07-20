Il Comune di Roma ha annunciato la creazione di micro-boschi in diverse zone della città per ridurre le temperature estive. Gli alberi piantati in queste aree sono in grado di abbassare la temperatura fino a quattro gradi, secondo studi. Tra le ricerche citate, c’è quella dell’Enea che ha rilevato un calo di circa un grado in alcune zone piantumate di Milano e Madrid. La misura mira a contrastare il caldo e migliorare la qualità dell’aria.

Tra le strategie migliori per mitigare il cambiamento climatico ci sono sempre loro: gli alberi. Sono in grado di abbassare la temperatura anche di quattro gradi, secondo alcuni studi (tra cui quello dell’Enea che ha rilevato un abbassamento di circa un grado in alcune aree piantumate a Milano e Madrid). Ne verranno piantati di nuovi, ovviammente, anche a Roma. Non ora, con questo clima torrido, perché anche gli alberi piangono, specie se ieri e oggi la città è ancora sotto la morsa dell’ondata di calore. Il caldo disidrata anche gli arbusti e ha fatto aumentare gli abbattimenti urgenti. Troppo pericoloso tenere in piedi un fusto che, a vista d’occhio (degli agronomi), non sopravviverà a breve e si avvicina al fine ciclo vegetativo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Micro-boschi a Roma per combattere il caldo: così il Comune vuole ridurre le temperature fino a 4 gradi

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