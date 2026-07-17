Roma resterà sotto il bollino rosso per tutto il weekend, con temperature che raggiungono fino a 37 gradi e notti tropicali. L’ondata di caldo che interessa gran parte dell’Italia si mantiene anche in città, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute. Le condizioni climatiche sono estreme e si protrarranno senza variazioni significative fino a domenica.

L’ondata di caldo che sta interessando gran parte dell’Italia continuerà a colpire anche Roma, dove il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso (livello 3) per l’intero fine settimana. Si tratta del massimo livello di allerta previsto dal sistema nazionale di monitoraggio delle ondate di calore, che segnala condizioni climatiche potenzialmente pericolose per la salute dell’intera popolazione. Secondo le previsioni meteorologiche, sulla Capitale continuerà a dominare l’anticiclone africano, con cieli prevalentemente sereni, venti deboli e temperature in costante aumento. Nelle ore centrali della giornata il termometro potrà raggiungere valori compresi tra i 35 e i 37 gradi, mentre a rendere ancora più pesante il clima sarà l’elevato tasso di umidità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Caldo a Roma, bollino rosso per tutto il weekend: temperature fino a 37 gradi e notti tropicali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bollino rosso e Farò stasera il New 25 Ultra regge caldo e notte Test

Notizie e thread social correlati

Allerta caldo a Roma, scatta il bollino rosso: temperature fino a 37 gradiNella giornata di lunedì 22 giugno 2026, Roma ha registrato temperature fino a 37 gradi, portando la città in allerta rossa.

Caldo in Italia: temperature a 40 gradi e notti tropicali, anche in Toscana. Bollino rosso a FirenzeUn’ondata di caldo intenso sta colpendo l’Italia, con temperature che raggiungono i 40°C e notti tropicali anche in Toscana.

Temi più discussi: Caldo a Roma, bollino rosso e temperature ancora in rialzo. Scatta l'allerta in città; Quando finisce il caldo a Roma? Il picco oggi e domani a 38 gradi, poi domenica il primo cambiamento; Meteo, quando finisce la terza ondata di caldo? Le previsioni; Caldo e afa estremi, oggi 4 città da bollino rosso: domani saranno 7. Attesi 45 gradi in Sardegna.

Caldo a Roma, bollino rosso per tutto il weekend. Le previsioni ift.tt/3lRX2MN x.com

Ondata di caldo record. In Italia 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. reddit

Caldo a Roma, bollino rosso per tutto il weekend: temperature fino a 37 gradi e notti tropicaliL'ondata di caldo che sta interessando gran parte dell'Italia continuerà a colpire anche Roma, dove il Ministero della Salute ha confermato il bollino ... romadailynews.it

Caldo: 16 città da bollino rosso, sabato salgono a 19. Eccesso di mortalità medio al tre per centoCaldo: 16 città da bollino rosso, sabato salgono a 19. Eccesso di mortalità medio al tre per cento Leggi su Agenzia Nova ... agenzianova.com