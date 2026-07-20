Mia figlia di due anni era seduta a 23 file di distanza da me Mi hanno detto di sperare che qualcuno cambiasse posto sull’aereo ma non potevo rischiare | la storia di Sophie Lux

Una madre ha raccontato di aver viaggiato con la figlia di due anni seduta a 23 file di distanza, scegliendo un volo diurno per non disturbare la routine della bambina. Ha spiegato di aver sperato che qualcuno cambiasse posto, ma di non aver voluto rischiare.

“Ho scelto appositamente un volo diurno perché la mia bambina ha solo due anni e sapevo che un viaggio notturno avrebbe stravolto completamente la sua routine”. È il racconto che Sophie Lux ha affidato al Daily Mail. La donna ha spiegato di aver prenotato un volo Ryanair di ritorno da una settimana di vacanza a Gran Canaria insieme ai figli Ronnie, 9 anni, e Scarlett, 2. Una volta completata la prenotazione, però, avrebbe scoperto che le era stato assegnato un posto nella parte anteriore dell’aereo, mentre i due bambini sarebbero stati sistemati circa 23 file più indietro. A quel punto, secondo la sua versione, ha contattato Ryanair per segnalare che non poteva viaggiare lontano dai figli, soprattutto dalla più piccola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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