Questa settimana le temperature diminuiranno in tutta Italia. L’anticiclone africano, che ha portato tempo stabile e caldo, si indebolirà progressivamente. Il Nord ha già avvertito l’arrivo di correnti più fredde dalla Scandinavia, e nei prossimi giorni anche le regioni centrali e meridionali sperimenteranno un calo dei valori termici. La diminuzione sarà significativa e accompagnerà un cambiamento nelle condizioni atmosferiche.

In questa settimana l'anticiclone africano si indebolirà: il Nord ha già risentito dell'arrivo di correnti fresche dalla Scandinavia e nei prossimi giorni toccherà anche a Centro e Sud con un forte calo delle temperature. Martedì 21 luglio è attesa forte instabilità al Centro-Nord con possibili fenomeni anche intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento, mentre al Sud e sul versante tirrenico centrale non ci saranno ancora novità. Come descritto da meteogiuliacci.it mercoledì 22 luglio le temperature caleranno in modo deciso al Nord grazie a venti settentrionali che abbasseranno soprattutto i valori serali e notturni e anche il Sud inizierà a sentire gli effetti del fresco, con possibili rovesci sugli Appennini e lungo le coste adriatiche centro-meridionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - MeteoGiuliacci: "Temperature in discesa". Quando si attenua l'anticiclone

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