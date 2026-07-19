Estate alla svolta temperature in discesa | quando torneremo a respirare Rischio grandine e downburst

Le temperature elevate che hanno caratterizzato l’estate fino a ora stanno per diminuire, portando un calo delle ondate di caldo. Le previsioni indicano un passaggio verso condizioni atmosferiche più fresche nei prossimi giorni. Si segnalano anche possibili fenomeni meteorologici come grandinate e downburst, che potrebbero verificarsi durante questa fase di cambiamento climatico. La diminuzione delle temperature si accompagna a un mutamento delle condizioni atmosferiche, con effetti ancora da monitorare.

Roma, 19 luglio 2026 – Dopo più di un mese di caldo estremo, come temperature record quasi ovunque, l’ estate sta per arrivare alla svolta: finalmente inizieremo a respirare. La cappa di calore che ha oppresso l'Italia sta per cedere il passo e, dalla prossima settimana, torneranno le solite temperature estive: calde sì, ma con giornate (e soprattutto nottate) decisamente più godibili. Il cambio di temperatura inizieremo a sentirlo a partire da martedì 21 luglio. A confermarlo è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Tuttavia, prima del cambiamento, dovremo fare i conti con gli ultimi scampoli di aria rovente e i primi segnali di instabilità, come il nubifragio con grandine che questa notte si è abbattuto su Milano – dove è stato interrotto il concerto di Bud Bunny – e altre zone del Nord Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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