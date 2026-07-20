Siamo nel bel mezzo di una nuova ondata di caldo-record, ondata che risparmia ben pochi spicchi dello Stivale. Ma secondo il colonnello Mario Giuliacci la situazione sta per cambiare, le temperature stanno per tornare sostenibili. L'anticiclone africano, che negli ultimi giorni ha dominato gran parte dell'Italia, è infatti destinato a perdere forza. Per gli esperti di Meteo Giuliacci "ha le ore contate": già nelle prossime ore il suo dominio inizierà a ridimensionarsi a partire dalle regioni settentrionali, con un graduale coinvolgimento anche del Centro-Sud. Il primo segnale già oggi, lunedì 20 luglio, quando sul Nord-Est cadono temporali anche intensi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: il mercoledì della svolta, ecco cosa cambia

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Previsioni meteo per mercoledì 8 luglio. Tanto sole, pochi temporali

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