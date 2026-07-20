Meteo l’annuncio di Giuliacci agli italiani

Dopo giorni con temperature elevate e alta pressione di origine africana, il meteo sull’Italia sta per cambiare. Nei prossimi giorni sono previste variazioni con diminuzione delle temperature e possibili piogge, in particolare al Nord e sulle regioni centrali. Le condizioni meteo cambieranno gradualmente, con un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. La situazione si evolverà nel corso della settimana, con un passaggio da condizioni di stabilità a un peggioramento atmosferico.

Dopo giorni segnati da temperature elevate e dall’alta pressione di matrice africana, il meteo sull’Italia è pronto a cambiare volto. La lunga fase dominata dal caldo intenso sembra infatti essere arrivata al capolinea e, secondo gli ultimi aggiornamenti, nei prossimi giorni molte regioni dovranno fare i conti con un deciso cambio di scenario, caratterizzato dal ritorno dei temporali e da un sensibile abbassamento delle temperature. Per gran parte del Paese l’estate ha finora mostrato il suo volto più estremo, con valori ben oltre le medie stagionali e giornate afose da Nord a Sud. Ora, però, le correnti più fresche in arrivo dall’Europa settentrionale sono destinate a interrompere questa lunga parentesi rovente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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METEO per domenica 7 giugno

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