A raffica poi cosa succede | Meteo l’annuncio di Giuliacci agli italiani

L’Italia si avvia a una fase di temporanea diminuzione delle temperature elevate, secondo le previsioni di Mario Giuliacci, direttore operativo di MeteoGiuliacci. Nei prossimi giorni, si attendono piogge sparse e un calo dei valori termici, con condizioni meteorologiche più instabili. La situazione cambierà dopo un periodo di ondate di calore, senza indicazioni di eventi estremi imminenti. Le previsioni mostrano un miglioramento del tempo in diverse regioni, con temperature più miti e cielo più nuvoloso.

L’Italia si avvia verso una fase di parziale attenuazione delle temperature elevate. Secondo le indicazioni riportate dal meteorologo Mario Giuliacci, direttore operativo di MeteoGiuliacci.it, fino a martedì 14 luglio il passaggio dell’ anticiclone delle Azzorre dovrebbe favorire valori termici più contenuti e un ritorno dei temporali in diverse aree del Paese. La pausa, tuttavia, viene descritta come breve: dalla metà del mese è atteso un nuovo consolidamento dell’ anticiclone africano, con condizioni più stabili e temperature nuovamente molto elevate. Meteo Giuliacci: tra 14 e 16 luglio possibile nuova ondata di caldo. Nel quadro delineato da Mario Giuliacci, le correnti di origine atlantica in arrivo nei prossimi giorni dovrebbero contribuire a mantenere le temperature più gestibili su gran parte della Penisola. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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