Messi-Yamal l' abbraccio dopo la finale è l' immagine del passaggio di consegne

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la finale, l'abbraccio tra Messi e Yamal ha simboleggiato il passaggio di testimone. Il 19enne, giocatore del Barça, ha sollevato il trofeo mondiale, togliendolo dalle mani del 39enne Messi. Con questa vittoria, Yamal è diventato il terzo più giovane nella storia a vincere un Mondiale, dopo Pelé e Bergomi. Pelé vinse nel 1958 a 17 anni, mentre Bergomi si laureò campione nel 1982 a 18 anni.

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La stella del Barça, 19 anni, ha tolto dalle mani del 39enne il trofeo che Leo aveva conquistato 4 anni fa in Qatar ed è diventato il terzo giocatore più giovane della storia a conquistare il Mondiale dopo Pelé, che in Svezia nel 1958 ci riuscì a 17 anni, e dopo Beppe Bergomi, che al Bernabeu nel 1982 salì in cima al mondo a 18 anni. Non solo, Yamal diventa il più giovane ad aver vinto sia i Mondiali sia gli Europei e anche per questo l'immagine, fortissima, dei due che si abbracciano dopo la finale di New York ha tutto il sapore di un passaggio di consegne tra l'otto volte Pallone d'Oro e il suo erede al Barcellona. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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