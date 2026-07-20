Messi l’omaggio commosso di Adani dopo la finale | Il dio del futbol ti benedica
Durante la finale dei Mondiali 2026, la Spagna ha battuto l’Argentina 1-0. Lionel Messi si è congedato dalla nazionale, visibilmente commosso e in lacrime dopo la premiazione. In telecronaca, l’ex calciatore e commentatore ha rivolto un messaggio di saluto a Messi, dicendo: «Il dio del futbol ti benedica». La partita si è conclusa con il trionfo spagnolo, segnando la fine della carriera internazionale del capitano argentino.
Lionel Messi dice addio alla Nazionale dopo la sconfitta con la Spagna: l’omaggio di Lele Adani in telecronaca durante la premiazione. La finale dei Mondiali 2026 si è chiusa con il trionfo della Spagna, vittoriosa per 1-0 contro l’ Argentina, ma anche con l’immagine dolorosa di Leo Messi in lacrime dopo la premiazione. A 39 anni, il numero 10 argentino ha salutato la Nazionale con una sconfitta pesante, al termine di una partita che potrebbe aver segnato l’ultimo capitolo della sua straordinaria avventura con l’ Albiceleste. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Nel post partita è arrivato anche l’omaggio emozionato di Daniele Adani, commentatore di Raiuno e voce che negli ultimi anni ha accompagnato molte delle imprese di Messi e dell’Argentina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lele Adani Fuori CONTROLLO per la Tripletta di Messi contra L'Algeria!
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Si parla di: Messi in lacrime, l''adios' commosso di Adani dopo la finale dei Mondiali.
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