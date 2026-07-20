Messi l’omaggio commosso di Adani dopo la finale | Il dio del futbol ti benedica

Notizia in breve

Durante la finale dei Mondiali 2026, la Spagna ha battuto l’Argentina 1-0. Lionel Messi si è congedato dalla nazionale, visibilmente commosso e in lacrime dopo la premiazione. In telecronaca, l’ex calciatore e commentatore ha rivolto un messaggio di saluto a Messi, dicendo: «Il dio del futbol ti benedica». La partita si è conclusa con il trionfo spagnolo, segnando la fine della carriera internazionale del capitano argentino.