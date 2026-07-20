Lionel Messi, 39 anni, ha partecipato ai Mondiali maschili di calcio appena conclusi, risultando forse il miglior giocatore del torneo. Prima della finale persa, aveva mostrato prestazioni eccezionali, considerate superiori a quelle di quattro anni fa, quando aveva vinto il titolo. La sua presenza in campo e le sue performance sono state tra le più rilevanti dell’intera competizione, con un ruolo di spicco nell’andamento della nazionale argentina.

Prima di una brutta finale aveva giocato in modo eccezionale, per certi versi anche meglio di quando li vinse quattro anni fa A 39 anni compiuti durante il torneo, l’attaccante e capitano dell’Argentina Lionel Messi è stato forse il miglior giocatore dei Mondiali maschili di calcio appena finiti. L’Argentina ha perso in finale contro la Spagna e Messi non è riuscito a fare granché. La miglior difesa dei Mondiali (la Spagna ha subìto un solo gol in 8 partite) lo ha marcato bene e lui è sembrato stanco e poco brillante. È stato comunque un Mondiale eccezionale per Messi, che è stato a lungo il calciatore con più gol di sempre ai Mondiali. Alla fine l’attaccante francese Kylian Mbappé lo ha superato, grazie a una doppietta nella finale per il terzo posto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Messi ha perso i suoi Mondiali migliori?

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MESSI sta VINCENDO questo Mondiale CAMMINANDO

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Scaloni ha perso la finale anche per aver dovuto giocare 10 contro 11 prima dell’espulsione. #SpagnaArgentina #EspañaArgentina #Messi x.com

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Ma ti dico questo: se non ho I VENTI D'INVERNO in mano quando arrivo in Nuova Zelanda [luglio 2019], hai qui il mio permesso formale scritto di imprigionarmi in una piccola cabina su White Island, affacciata su quel lago di acido solforico, finché non ho finit reddit

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