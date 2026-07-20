messi addio al mondiale tra lacrime e record

Leo Messi ha annunciato il suo addio ai Mondiali dopo aver lasciato il campo tra lacrime. La partita si è conclusa con la sua squadra eliminata, e l’attaccante ha salutato i tifosi con un gesto. Con questa eliminazione, Messi chiude la sua partecipazione ai Mondiali, senza possibilità di tornare in futuro. È il suo ultimo torneo in questa competizione, e il suo nome rimarrà legato a questa edizione.

Leo Messi passa e chiude. Difficile immaginare possa esserci un altro mondiale per lui tra quattro anni, nell’edizione del centenario. Il trascorrere del tempo presenta il conto a un fuoriclasse che ha sfiorato la possibilità di chiudere da campione del mondo per la seconda volta dopo il Qatar 2022, circostanza che lo avrebbe collocato un gradino sopra Diego Armando Maradona nella storia del calcio mondiale, non solo argentino. La sua finale al MetLife Stadium è stata racchiusa in poche immagini, tutte iconiche. Partendo dall’ultima, le lacrime a rigarne il volto quando ha sciolto l’adrenalina e si è messo in piedi davanti alla sua gente con al collo la medaglia d’argento appena ricevuta. 🔗 Leggi su Panorama.it

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