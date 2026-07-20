Merito di quello stile elegante ma spontaneo e contemporaneo E di quella pinza che ferma i suoi capelli La pettinatura più amata dalle donne over 50 anni

Da amica.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La BBC ha pubblicato una breve biografia della nuova First Lady inglese, moglie del primo ministro. La donna è stata descritta come “la ragazza più cool del college” quando ha iniziato a frequentare il futuro premier. La sua pettinatura preferita, con una pinza che ferma i capelli, viene riconosciuta come uno stile elegante ma spontaneo, molto apprezzato dalle donne over 50.

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La BBC fa sapere, in una piccola bio pubblicata oggi sul loro sito, che Marie-France van Heel, nuova First Lady inglese, moglie del nuovo primo ministro Andy Burnham, che quando i due avevano cominciato a frequentarsi, lei era descritta come “la ragazza più cool del college”. Il college in questione era il Fitzwilliam College dell’Università di Cambridge: era la fine degli Anni 80 ma passati oltre 30 anni, lei, olandese di origini, a 56 anni, non ha perso la sua capacità di essere così spontaneamente cool. Il primo elemento che ce lo fa capire? I suoi capelli biondi, raccolti in una pettinatura moderna e minimale. Grazie a una semplice pinza. Andy Burnham ha sposato la ragazza più cool del college: Marie-France saluta il suo raccolto capelli con pinza. 🔗 Leggi su Amica.it

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