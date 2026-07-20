Il Torino ha messo nel mirino un difensore bulgaro, Lucas Ryan, del Lokomotiv Plovdiv. La società sta lavorando per portarlo in Piemonte, cercando di rafforzare la linea difensiva prima dell’inizio del campionato. Ryan, 23 anni, gioca come centrale e ha attirato l’attenzione dei granata durante le ultime partite di campionato. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato.

Mercato Torino: chi è Lucas Ryan del Lokomotiv Plovdiv, nuovo obiettivo dei granata per rinforzare la difesa. Il Torino continua a muoversi con grande dinamismo sul fronte del calciomercato per individuare i giusti rinforzi da inserire nel proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. La dirigenza granata ha deciso di intensificare le attività di scouting all’estero, rivolgendo la propria attenzione verso mercati meno esplorati ma ricchi di talenti emergenti. In particolare, gli osservatori del club piemontese hanno posizionato i propri radar sul campionato bulgaro, dove si è messo in grande evidenza Lucas Ryan, giovane pilastro difensivo di proprietà del Lokomotiv Plovdiv. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Calcionews24.com - Mercato Torino, occhi in Bulgaria per la difesa: obiettivo Lucas Ryan del Lokomotiv Plovdiv. Chi è il possibile rinforzo dei granata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Torino: fari puntati su Ben Nelson del Leicester e idea Giorgini per la difesa. Ultimissime sulle mosse dei granataIl Torino sta lavorando per rafforzare la difesa con l'acquisto di Ben Nelson dal Leicester.

Giovanni Simeone al centro del Torino, sarà il totem del progetto futuro dei granataGiovanni Simeone sarà il punto di riferimento principale del progetto futuro del Torino.

Temi più discussi: Mercato Pistoia Basket, l’ex Campogrande ufficiale ad Avellino; Abate: In ogni ambiente qualcosa non va, ma il Toro è tanta roba. Non vendo fumo, chiedo impegno; Spagna-Argentina, Torino si ferma per la finale dei Mondiali: ecco dove vedere la partita sui maxischermi; Malu Mpasinkatu a TN: Africa in crescita, l'Europa sia meno timida. E il Torino...

Torino Green, nasce il mercato del riuso dedicato ai privatiOggetti usati, libri, abbigliamento e articoli vintage potranno essere venduti ogni fine settimana in uno spazio dedicato all'economia circolare. Il nuovo mercato sarà attivo in via Carcano e ... ecodallecitta.it

Mercato Torino, si complica la situazione per il nuovo portiereLa situazione legata a Gill è mutata nelle ultime settimane ma il paraguaiano non è l'unico obiettivo difficile da raggiungere. sportal.it