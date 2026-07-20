Mercato sarà la settimana di Ambrosino e Bianco

Questa settimana si concentrerà sui calciatori Ambrosino e Bianco, che sono stati inseriti nella rosa principale. I due giocatori sono stati scelti per rafforzare il reparto, mentre si attendono risposte su possibili uscite e su eventuali acquisti in difesa. La squadra sta valutando le prossime mosse sul mercato, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali trasferimenti o nuovi innesti. Le decisioni definitive dipenderanno dalle trattative in corso.

I primi giorni di questa settimana saranno i giorni di Giuseppe Ambrosino e Alessandro Bianco. Sono loro i calciatori scelti per puntellare la rosa, al momento, più o meno definitivamente in attesa di sistemare diverse situazioni in uscita e capire se ci sarà margine per un colpo in difesa. L’attaccante del Napoli godeva di un accordo trovato da tempo, evidentemente piuttosto lungo, ma c’era. Prestito con obbligo in caso di serie A o con possibilità di acquisto a determinate condizioni, per Bianco sarà acquisto definitivo con contratto triennale a poco più di un milione di euro. Per un futura rivendita, la Fiorentina sarà favorità con una corposa percentuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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