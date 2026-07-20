Il governo italiano ha raggiunto un accordo con il Portogallo sul bilancio europeo, evitando tagli a Pac e fondi di coesione. Durante un incontro, è stato deciso di affrontare nuove sfide senza riduzioni nelle aree che sostengono l’agricoltura e lo sviluppo regionale. La discussione si è concentrata anche sulla collaborazione su altri dossier europei, senza specificare ulteriori dettagli. L’intesa mira a mantenere gli attuali livelli di sostegno ai settori chiave.

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2026 "Abbiamo ovviamente dedicato una parte del nostro confronto alla collaborazione proprio sui dossier europei. Ci siamo soffermati in particolare sul negoziato relativo al prossimo bilancio pluriennale: Italia e Portogallo condividono la convinzione che il futuro quadro finanziario pluriennale debba essere all'altezza delle nuove sfide che l'Europa è chiamata ad affrontare, senza però mettere in discussione politiche che rappresentano da sempre il cuore del progetto europeo, e cito ovviamente la PAC e le politiche di coesione, che non sono dal nostro punto di vista retaggi del passato, ma i presupposti per la crescita, per la competitività e per l'autonomia strategica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Meloni: Sul bilancio Ue intesa con Portogallo affrontare nuove sfide, senza tagliare Pac e coesione

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