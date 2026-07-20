M omenti di alta tensione al centro della nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda stasera alle 21.45 su Real Time. Defne è sparita e tutti si danno da fare per ritrovarla. Tutti tranne Alpay, che continua a creare problemi ai Karadag e ai Sirhan, in particolare all’ex moglie e ai figli. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” Adnan rapisce Defne, Seyran lascia Mithat Melek – Il coraggio di una madre, puntata 20 luglio 2026: anticipazioni. Defne (Rabia Soytürk) è tra le grinfie di Adnan (Ismail Açil), che l’ha rapita dopo essere fuggito dall’albergo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Melek - Il coraggio di una madre": il figlio di Kenan è in cerca di vendetta e i due innamorati sono in serio pericolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MELEK Il Coraggio di una Madre GRAN FINALE - Real Time

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Melek – Il coraggio di una madre, anticipazioni del 29 giugno 2026: Alpai e Kenan pronti a colpire

Leggi anche: "Melek - Il coraggio di una madre": le nozze saltano, Kenan capisce di essere stato ingannato e non la prende affatto bene...

Temi più discussi: Melek - Il coraggio di una madre | Puntata 13 luglio 2026; Melek - Il coraggio di una madre, nella nuova puntata Adnan rapisce Defne; L'Erede, anticipazioni puntata 24 luglio: Melek trova il coraggio; Anticipazioni Melek Il coraggio di una madre, prossima puntata 20 luglio 2026| Kerem è una furia!.

Melek – il coraggio di una madre, anticipazioni puntata del 27 luglio 2026Scopri le anticipazioni della nuova puntata di Melek – il coraggio di una madre, in onda il 27 luglio 2026 su Real Time. tvserial.it

Nella nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre Adnan rapisce Defne, Seyran lascia MithatPer i protagonisti della serie turca i guai sono sempre in agguato. Mentre Alpay continua a ordire piani diabolici noncurante delle ripercussioni, Seyran è minacciata da Erdal ... iodonna.it