Melek - Il coraggio di una madre | le nozze saltano Kenan capisce di essere stato ingannato e non la prende affatto bene
V iolenza domestica, minacce di morte, regolamento di conti sono al centro della nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda stasera alle 21.45 su Real Time. Alpay continua a tormentare la protagonista e a portare avanti il proprio piano diabolico, ma presto dovrà rispondere delle proprie azioni. E non sarà l’unico. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Alpay inganna Seyit Ali, Ünzile tradisce Mithat: stasera la nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” Melek – Il coraggio di una madre, puntata 6 luglio 2026: anticipazioni. Le trattative per l’acquisto del laboratorio di Hafiz (Gökhan Mete) sono solo all’inizio, ma Alpay (Kaan Çakir) vuole avere la meglio e prendersi la rivincita sui Karadag e i Sirhan. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Melek Il Coraggio Di Una Madre: Melek crolla, Halil prende il controllo!
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Serhat si presenta al fianco di Yildiz, ma la festa di nozze si trasforma presto in un incubo: Melek irrompe davanti a tutti e lo accusa di averle promesso un amore che non ha mai avuto il coraggio di vivere alla luce del sole. Quella che doveva essere una serat facebook
Come ogni lunedì, torna su @realtimetvit l'appuntamento con #Melek - Il Coraggio di una Madre. Le anticipazioni del nuovo episodio. x.com
Melek – il coraggio di una madre, anticipazioni puntata del 13 luglio 2026Scopri le anticipazioni della nuova puntata di Melek – il coraggio di una madre, in onda il 13 luglio 2026 su Real Time. tvserial.it
Nella nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre: Defne torna da Ömer, Adnan smaschera AlpayMelek - Il coraggio di una madre: le nozze saltano, Kenan capisce di essere stato ingannato e non la prende affatto ... iodonna.it