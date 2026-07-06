Melek - Il coraggio di una madre | le nozze saltano Kenan capisce di essere stato ingannato e non la prende affatto bene 

V iolenza domestica, minacce di morte, regolamento di conti sono al centro della nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda stasera alle 21.45 su Real Time. Alpay continua a tormentare la protagonista e a portare avanti il proprio piano diabolico, ma presto dovrà rispondere delle proprie azioni. E non sarà l’unico. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Alpay inganna Seyit Ali, Ünzile tradisce Mithat: stasera la nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” Melek – Il coraggio di una madre, puntata 6 luglio 2026: anticipazioni. Le trattative per l’acquisto del laboratorio di Hafiz (Gökhan Mete) sono solo all’inizio, ma Alpay (Kaan Çakir) vuole avere la meglio e prendersi la rivincita sui Karadag e i Sirhan. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Melek Il Coraggio Di Una Madre: Melek crolla, Halil prende il controllo!

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