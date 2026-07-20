Strano Paese il Giappone, diviso tra arti millenarie e mode recentissime ma in grado di ammantare della stessa aura mitica le une e le altre. Come ad esempio l'onigirazu, nato negli anni Ottanta in un manga, Cooking Papa, il cui protagonista a un certo punto preparava un panino di riso riempito di ingredienti avanzati e avvolto da alga nori. Era nata una leggenda. L'onigirazu è stato portato a Milano da Matanè, un locale in Porta Garibaldi (in via Rosales, 1) che un paio di anni fa ha aperto una seconda sede in piazza Wagner al numero 6. Entrambi i locali sono spiccatamente "urban", coloratissimi, impastati di una giapponesità contemporanea e ironica, tutta manga e minimalismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Matanè, il locale che ha creato l'"onigirazu" alla milanese

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Si parla di: Matanè, il locale che ha creato l'onigirazu alla milanese.

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