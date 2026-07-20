Martina Colombari si presenta in versione estiva con ricci al vento e un aspetto naturale, senza filtri o trucco pesante. La modella e attrice mostra un volto acqua e sapone, lontano dalle acconciature elaborate e dai cosmetici sofisticati. La sua immagine è stata condivisa sui social, dove appare con capelli mossi e un sorriso semplice. La foto mette in evidenza un look spontaneo e autentico, senza interventi di perfezionamento digitale o styling complesso.

Lontana dal rigore di filtri perfezionanti, acconciature composte e make-up d'autore, l'ex Miss Italia, proprio di recente, si è infatti mostrata al mondo social in tutta la sua bellezza naturale, sfoggiando inediti capelli ricci, a tratti scompigliati, frutto di quel liberatorio mix di sole, vento e salsedine, e un viso scaldato da una luce nuova e genuina. Scatti, questi, che raccontano di sane giornate trascorse al mare e di quella sensazione di relax e di libertà che solo la consapevolezza di sé e del proprio essere riesce a trasmettere. «È incredibile quante persone siano insicure del proprio aspetto, ma non del proprio carattere», ha scritto Martina sotto le due foto postate sul proprio account Instagram accendendo, tra le righe, una riflessione importante volta a ribaltare le priorità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Martina Colombari in versione estate con inediti ricci al vento e un viso acqua e sapone

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