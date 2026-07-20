Marta l’equilibrista | Giornate a incastro e l’aiuto dei nonni

Da ilgiorno.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le giornate di Marta sono organizzate con orari a incastro, affidandosi ai quattro nonni quando necessario. Recentemente ha lasciato il ruolo di educatrice per diventare insegnante di sostegno.

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di Marianna Vazzana VIMERCATE (Monza Brianza) "Giornate con orari a incastro, l’aiuto dei quattro nonni (quando proprio non posso fare altrimenti) e il passaggio da educatrice a insegnante di sostegno". Così Marta Arioli, madre 38enne di Vimercate, riesce a conciliare vita privata e lavorativa. "Ma ogni giorno è una corsa a ostacoli". Qual è stato il cambiamento che ha affrontato? "Dopo aver lavorato come educatrice in cooperative, ho preso l’abilitazione come insegnante di sostegno. È stata una scelta dettata dal desiderio di dedicarmi ai miei bambini (ho una figlia di 6 anni e un bimbo di un anno e mezzo) senza per questo dover rinunciare al mio lavoro, che amo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Marta, l’equilibrista: "Giornate a incastro e l’aiuto dei nonni"
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