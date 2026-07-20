Mario Roggero la moglie Mariangela | L' ultimo abbraccio davanti al carcere per me è un incubo | A Mattarella chiedo un atto di umanità

Mario Roggero, 72 anni, è entrato nel carcere di Bollate per scontare la pena definitiva. Sua moglie, Mariangela Sandrone, ha riferito di avergli dato l’ultimo abbraccio davanti alla struttura, definendo l’addio come un incubo. La coppia non potrà festeggiare le nozze d’oro, che avrebbero dovuto celebrare a breve. Mariangela ha anche chiesto un atto di umanità al Presidente della Repubblica.

Non potranno festeggiare mano nella mano le loro nozze d'oro Mariangela Sandrone e Mario Roggero, dopo che venerdì il 72enne è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la sua pena definitiva. "Mi sento sospesa in un incubo che è diventato realtà, la casa è incredibilmente silenziosa. È un pezzo della mia vita che mi è stato strappato via". Queste le prime parole della moglie del gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che poco prima avevano assaltato l'attività della coppia. E, sulle pagine della Stampa, la donna lancia un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Gli chiedo un atto di clemenza e umanità, per permettere a un uomo anziano di trascorrere gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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