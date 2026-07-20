mario roggero chi sono i rapinatori e cosa fa oggi il sopravvissuto

Due persone sono state uccise durante una rapina avvenuta ad aprile a Grinzane Cavour, nel Cuneese, dove sono stati esplosi degli spari. Un sopravvissuto, Mario Roggero, è ancora vivo e vive oggi con le conseguenze di quell’evento. La vicenda ha suscitato numerose discussioni in Italia, ma non sono stati forniti dettagli sulle identità dei rapinatori né sulle loro azioni successive.

Una rapina, gli spari, due morti e una storia che continua a dividere l’Italia. A Grinzane Cavour, nel Cuneese, quel pomeriggio di aprile è rimasto impresso nella memoria di molti. Ma mentre Mario Roggero è entrato in carcere, c’è un altro nome che torna a far discutere: quello dell’unico rapinatore sopravvissuto. Il caso del gioielliere piemontese, condannato in via definitiva per la morte di due componenti della banda, si è trasformato negli anni in un simbolo doloroso. C’è chi parla di paura e di esasperazione dopo precedenti rapine, chi richiama invece il limite oltre il quale la reazione non può spingersi. Il punto è proprio questo. La rapina del 28 aprile 2021 e quegli attimi di choc. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Mario Roggero: La Rapina ricostruita in 60 secondi

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Intervistato da Il Giornale, Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, ha ricostruito quanto vissuto nelle ultime ore: Sono in un alberghetto a due chilometri dal carcere di Bollate. Mi sono consegnato, ma manca un doc x.com

Mario Roggero in carcere: chi sono i tre rapinatori e cosa fa oggi il sopravvissutoMario Roggero è in carcere. Intanto, è emersa la storia dei rapinatori uccisi nella sparatoria e del sopravvissuto. notizie.it

Ko Mario Roggero i roto i te whare herehere: ko wai ng? kaipahua tokotoru, ?, he aha t? te morehu e mahi ana i t?nei r??Mario Roggero è in carcere. Intanto, è emersa la storia dei rapinatori uccisi nella sparatoria e del sopravvissuto. notizie.it