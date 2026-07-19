Due rapinatori sono stati uccisi durante una rapina da un gioielliere. I nomi dei criminali sono Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino. Il gioielliere, sopravvissuto all’attacco, ha scontato una condanna e ora si trova libero. La rapina si è conclusa con la morte dei due aggressori e il ferimento del gioielliere, che è stato trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’evento.

Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino. Si chiamano così i due rapinatori uccisi dal gioielliere Mario Roggero. Ma i loro nomi non si leggono nelle pagine delle cronache che raccontano la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, chi sono i rapinatori e cosa fa oggi il sopravvissuto (uscito di prigione)

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Mario Roggero, gioielliere che uccise due rapinatori: condanna definitiva - 1Mattina News 16/07/2026

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Temi più discussi: Chi è Mario Roggero; Mario Roggero, le sue parole sui social prima del carcere: È finita; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; I social, Vannacci e le t-shirt col suo nome: così Mario Roggero è diventato un simbolo.

Per un’eventuale grazia a Mario Roggero il suo avvocato Stefano Marcolini ribadisce la fiducia, ma sottolinea che l’iter potrebbe richiedere tempi lunghi. Sì, però dobbiamo sapere che i tempi non sono brevi, credo, per un’istruttoria presidenziale. La doman x.com

Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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