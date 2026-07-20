Lunedì 20 luglio sulla Riviera romagnola si sono verificati due incidenti mortali in mare. A Marina di Ravenna, un uomo di 60 anni proveniente da Bologna è deceduto durante un bagno. A Milano Marittima, un uomo di 44 anni ha perso la vita nello stesso modo. Entrambi gli episodi sono avvenuti in momenti diversi della giornata, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Due tragedie in poche ore, hanno segnato la giornata di lunedì 20 luglio sulla Riviera romagnola del Ravennate. Due uomini sono morti in mare durante un bagno in due momenti distinti della giornata. Il primo, un 44enne, è deceduto in acqua all’alba a Milano Marittima, il secondo un sessantenne, nel primo pomeriggio, a Marina di Ravenna. Erano da poco passate le 14, quando un sessantenne originario di Bologna e in vacanza a Marina di Ravenna con la moglie, è stato recuperato senza vita dalle acque antistanti alla colonia Giacobazzi. A dare l’allarme la coniuge della vittima che attendeva in spiaggia il ritorno del marito. A quell’ora i bagnini di salvataggio osservano il turno di pausa come disciplinato dal regolamento, con l’avviso pubblico della doppia bandiera rossa. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Marina di Ravenna, 60enne di Bologna muore in mare. Un'altra vittima a Milano Marittima: perde la vita 44enne

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