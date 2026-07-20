Il Pnrr ha portato modifiche significative alle strutture scolastiche e ai nidi a Bergamo, secondo l'assessora Marzia Marchesi. In un'intervista, ha dichiarato di essere innamorata dei giovani e ha sottolineato l'importanza di adottare un atteggiamento più tollerante nei loro confronti. Le politiche giovanili rappresentano solo una parte delle iniziative comunali in corso.

Bergamo. “Sono innamorata dei giovani”. L’assessora Marzia Marchesi lo afferma senza esitazioni. Ma le Politiche giovanili sono solo una parte del ricco pacchetto di deleghe che la sindaca Elena Carnevali le ha affidato nel giugno 2024: dai servizi per l’infanzia alla scuola, dalle pari opportunità all’educazione alla legalità, fino all’intercultura e alla pace. Diplomata al Secco Suardo e laureata in Scienze politiche all’Università Statale di Milano, è insegnante e si è avvicinata alla politica già durante gli anni universitari. È stata consigliera comunale nelle amministrazioni Bruni e Tentorio e, dal 2015 al 2019, presidente del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Stefania Auci racconta il peso di essere insegnante oggi: “Il docente non può essere un passacarte, la scuola è formare cittadini. Bisogna far capire ai giovani quali sono i limiti”

Pnrr Bergamo, conto alla rovescia: non tutti ce la faranno. Tante scuole sistemate e internet in municipio (con bollette rincarate). E si attendono i rimborsiL’inaugurazione di alcune scuole superiori finanziate con il PNRR si è già svolta, mentre per altre dieci strutture l'apertura è prevista per...

Temi più discussi: Marchesi: Il Pnrr ha cambiato i nidi e le scuole di Bergamo. Con i giovani bisogna essere più tolleranti; Università, i cuochi delle mense a scuola presso l’Accademia Gualtiero Marchesi; L’assessora Marchesi: Con il Pnrr ampliata l’offerta dei nidi.

Pnrr, il Trentino centra tutti gli obiettivi in tempo: Investimenti per oltre 1,58 miliardi per 11.800 progetti sull'intero territorio provincialeTRENTO. Il Trentino ha completato entro il termine del 30 giugno 2026 gli obiettivi di competenza previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal Piano nazionale complementare (Pnc), ... ildolomiti.it

Peluffo (Corte dei conti), il Pnrr in Umbria ha raggiunto gli obiettivi previstiIl Pnrr in Umbria ha raggiunto gli obiettivi previsti e ha consentito di non perdere risorse, ma la vera sfida sarà verificarne gli effetti strutturali sull'economia regionale : lo ha sottolineato i ... ansa.it