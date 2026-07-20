Marc Jacobs Beauty sta tornando sul mercato con risultati promettenti, dopo il rilancio da parte di Coty. Le stime indicano che entro la fine dell’anno il brand dovrebbe superare i 30 milioni di dollari di vendite attraverso la catena di distribuzione. La ripresa si è già manifestata con una prima fase di vendite positive, segnalando un interesse crescente da parte dei consumatori.

Non solo l’attesa per il ritorno, ma anche per le aspettative economica: il ritorno di Marc Jacobs Beauty è iniziato con risultati promettenti. Infatti secondo le stime il brand dovrebbe superare i 30 milioni di dollari di vendite da Sephora entro la fine dell’anno. Questo è un presagio che possa diventare un nuovo motore di crescita per Coty: il gruppo beauty che punta a rafforzare il business del make-up oltre al segmento delle fragranze. È tutto pronto per il rilancio di Marc Jacobs Beauty (by Coty). Anche se il rilancio del brand arriva in un momento particolarmente delicato per Coty. Infatti, negli ultimi tempi il gruppo francese ha dovuto affrontare una serie di sfide, come la pressione degli investitori attivisti, ma anche un riassetto del management. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marc Jacobs Beauty è pronto al rilancio (grazie a Coty)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marc Jacobs è pronto a rilanciare il beauty (grazie a Coty)La maison Marc Jacobs si appresta a rilanciare la sua linea di cosmetici, sfruttando il supporto di Coty.

Marc Jacobs dice addio al quiet luxury: la Spring 2027 è un’esplosione di colore, nostalgia Y2K e pura dopamina fashionLa collezione Spring 2027 di Marc Jacobs si distingue per un’esplosione di colori vivaci e richiami agli anni 2000.

Si parla di: Niente Gucci, nessun problema? Coty impara a vivere senza il suo marchio di punta.

Coty scommette sul ritorno sul mercato di Marc Jacobs BeautyIl tanto atteso ritorno di Marc Jacobs Beauty è iniziato con risultati commerciali promettenti. Secondo le stime, il brand dovrebbe superare i 30 milioni di dollari di vendite da Sephora entro la fine ... beauty.pambianconews.com

Marc Jacobs beauty tornerà il 28 maggio. Al via una partnership con SephoraSi era detto giugno 2026, ma il comeback di Marc Jacobs beauty è arrivato in anticipo. Con uno statement, la controllante Coty ha infatti ufficializzato per il 28 maggio il ritorno di uno dei marchi ... milanofinanza.it