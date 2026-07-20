Temptation Island ha continuato a essere protagonista di discussioni, anche per la mancata esclusione di due partecipanti, Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. Secondo Raffaella Mennoia, i due hanno partecipato al reality dopo aver fornito un’informazione che non avevano comunicato durante il provino. La produzione ha deciso di non escluderli, nonostante questa omissione. La vicenda ha suscitato polemiche e si è concentrata sulla gestione dei partecipanti e sui criteri di selezione.

Temptation Island continua a dominare gli ascolti TV estivi ma anche a far discutere. E’ il caso di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni che hanno partecipato grazie ad un’informazione che non hanno comunicato al momento del provino. A fare chiarezza è Raffaella Mennoia, che ha spiegato cosa è accaduto dietro le quinte e perché i due non sono stati esclusi dal programma nonostante le polemiche. Un successo che si rinnova ogni estate. Temptation Island si conferma uno dei programmi più seguiti della stagione, con circa quattro milioni di telespettatori e oltre il 30% di share. Un risultato che cresce ulteriormente considerando la total audience, che supera i cinque milioni grazie alle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Mancata esclusione di Sara e Gabriele da Temptation Island: la verità di Raffaella Mennoia

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