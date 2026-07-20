Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 20 luglio 2026 - Non sarà più la ex chiesa di San Francesco a ospitare "Non solo colore". A poche ore dal concerto, in programma martedì 21 luglio, la Wunderkammer Orchestra ha comunicato lo spostamento dell'evento a causa del rischio di maltempo. L'appuntamento si terrà quindi nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone, in via Rinalducci, con inizio confermato alle 21.30. Protagonisti la Scala e i musicisti marchigiani. Resta invariato il programma artistico della serata, che vedrà sul palco il quartetto dei Percussionisti del Teatro alla Scala – Gianni Massimo Arfacchia, Antonello Cancelli, Gerardo Capaldo e Francesco Muraca – insieme al Quintetto dei Percussionisti Marchigiani, formato da Giacomo Buffi, Michele Curreli, Federico Filippetti, Enea Gulini e Giosuè Scarponi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, cambia la sede del concerto "Non solo colore": si terrà al Gonfalone

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