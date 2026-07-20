Maltempo a Milano allerta meteo gialla per rischio temporali martedì 21 luglio

È stata diramata un’allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 20 luglio, che proseguirà fino alla mezzanotte di domani. I consigli della protezione civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tuoni e pioggia su Milano, è allerta gialla per maltempo in Lombardia

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Maltempo a Milano, allerta meteo gialla per rischio temporali sabato 11 luglioUn’allerta gialla per temporali è stata emessa a Milano, valida dalle 12 alle 24 di sabato 11 luglio.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 21 giugno per temporali: le regioni a rischioPer domenica 21 giugno 2026 è prevista un'allerta meteo gialla su tre regioni italiane a causa di temporali.

Temi più discussi: Maltempo. Allerta arancione per rischio temporali; Nubi, temporali e rischio grandine: a Milano scatta l'allerta (e calano le temperature); Maltempo a Milano, allerta meteo gialla per rischio temporali sabato 11 luglio; Maltempo in Lombardia, allerta arancione per temporali e vento forte. Cremona e Mantova tra le province più colpite.

#Meteo Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, nuovi temporali al Nord, con allerta gialla in Lombardia e Veneto. Ancora caldo al Centro-Sud con 14 città da bollino rosso. Da martedì dovrebbero tornare temperature più miti, giovedì maltempo anch x.com

Nord, un morto nel Modenese. Allerta arancione a Milano: Lontani da parchi e alberi. In Emilia-Romagna folate oltre i 100 km/h e temporali: diversi danni. Una tromba d’aria nella Bergamasca. Colpiti anche il Piemonte e Maltempo al Nord, nubifragi e vento a reddit

Maltempo a Milano, allerta meteo gialla per rischio temporali martedì 21 luglioÈ stata diramata un’allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 20 luglio ... fanpage.it

Maltempo a Milano e in Lombardia, rischio temporali e possibili raffiche di vento fino a 100 km/hLa fase più intensa è prevista dal pomeriggio fino alla mezzanotte. Il Comune invita a lasciare parchi e aree alberate e a mettere in sicurezza balconi, ponteggi e dehors ... affaritaliani.it