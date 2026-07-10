Maltempo a Milano allerta meteo gialla per rischio temporali sabato 11 luglio

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’allerta gialla per temporali è stata emessa a Milano, valida dalle 12 alle 24 di sabato 11 luglio. La comunicazione riguarda il rischio di pioggia intensa e temporali sul nodo idraulico della città. La protezione civile ha diffuso l’avviso, invitando alla prudenza. Nessun’altra misura preventiva è stata annunciata.

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È stata diramata un’allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle 12 di domani, sabato 11 luglio, che proseguirà fino a mezzanotte. I consigli della protezione civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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