Maltempo a Milano allerta meteo gialla per rischio temporali sabato 11 luglio

Notizia in breve

Un’allerta gialla per temporali è stata emessa a Milano, valida dalle 12 alle 24 di sabato 11 luglio. La comunicazione riguarda il rischio di pioggia intensa e temporali sul nodo idraulico della città. La protezione civile ha diffuso l’avviso, invitando alla prudenza. Nessun’altra misura preventiva è stata annunciata.