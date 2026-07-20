Giovanni Malagò ha partecipato a Sky Sport 24 per aggiornare sulla selezione del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Ha detto che prima si definisce il metodo di lavoro, poi si sceglie il nome. Non sono stati fatti annunci ufficiali, ma ha citato gli esempi di Scaloni e De la Fuente come riferimenti. La decisione non è ancora stata comunicata, e la scelta resta in fase di valutazione.

Ancora niente nome, ma tanta sostanza. Giovanni Malagò è intervenuto stamattina a Sky Sport 24 per fare il punto sulla caccia al nuovo commissario tecnico della Nazionale. E se sul nome ha chiesto ancora pazienza, sul metodo è stato netto: prima si rifonda la struttura, poi si sceglie l’allenatore. La short list e gli “altri nomi”. Il presidente della Figc ha confermato che la rosa di candidati non si esaurisce nella coppia di favoriti: “Ci sono altri nomi possibili per il ruolo da ct. Ma non ve li dico”. Sui tempi, invita alla calma: “Sul nuovo ct non c’è nessuno scontro, stiamo parlando per entrare nel dettaglio: ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò a Sky non scioglie il rebus-ct, ma detta la linea: “Prima il metodo, poi il nome”. E porta a esempio Scaloni e De la Fuente

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