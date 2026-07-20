Tra pochi giorni sarà annunciata la nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. Il presidente della Federcalcio ha confermato questa tempistica durante un’intervista a Sky Sport. Riguardo al recente Mondiale, ha commentato che con l’acquisto di un giovane attaccante si è superato un limite, senza specificare ulteriori dettagli.

Dai Mondiali appena conclusi alla nomina del commissario tecnico azzurro. Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto. "Sono state fatte cose innovative, coraggiose, discutibili, che hanno aperto il dibattito. L'hydration break parte da un presupposto sacrosanto quando giochi con quelle temperature. C’è una necessità ma anche una strumentalizzazione per far passar questi spot che sono un pezzo fondamentale nella dinamica dei ricavi record. Lo stesso intervallo ha dato l’opportunità di vedere uno spettacolo che normalmente non vediamo. E’ lo show business dell’America, né più né meno di quello che succede nelle grandi finali delle leghe professionistiche". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò: "A giorni la nomina del ct. Il Mondiale? Con Balugun si è passato il segno"

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