Con Massini ci saranno alcuni artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Oltre 4.000 persone hanno seguito, la scorsa stagione, LIBERAMENTE, 2.500 solo nella Cavea del Teatro del Maggio l’estate scorsa, e in migliaia hanno poi continuato a scrivere sui social consegnando racconti, commenti, emozioni. Il filo conduttore nel 2025 era “la rabbia”. Quest’anno è “la felicità”. Su questo tema Stefano Massini, attraverso domande e riflessioni, incoraggerà il pubblico a dialogare e a diventare parte attiva dell’evento, condividendo pensieri, passioni e nuovi immaginari. La Cavea del Teatro del Maggio si trasformerà di nuovo in un laboratorio a cielo aperto, dove i contributi personali degli spettatori entreranno a far parte di un “copione” collettivo fatto di storie, sogni ed emozioni raccontate sui fogli di un quaderno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maggio Musicale: ultima data per “Liberamente…” di Stefano Massini

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