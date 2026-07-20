Macron al concerto dei BTS con 80mila fan | il presidente francese conquista il web con il lightstick e le immagini sono virali

Venerdì 17 luglio, il presidente francese è stato visto tra il pubblico a un concerto dei BTS, circondato da circa 80mila fan. Durante l’evento, ha brandito un lightstick, uno strumento tipico dei concerti K-pop, e le immagini sono diventate virali sui social media. La presenza del presidente tra la folla ha attirato l’attenzione di molti utenti online, che hanno condiviso foto e video dell’episodio.

Quando pensi a un concerto K-pop, l’ultima persona che ti aspetti di vedere tra la folla è un presidente della Repubblica. Eppure venerdì 17 luglio 2026, allo Stade de France di Parigi, è successo esattamente questo: Emmanuel Macron e la première dame Brigitte si sono mescolati tra gli 80mila Army (così si chiamano i fan dei BTS) per assistere a una delle date europee più attese del tour mondiale “ Arirang ” della boyband coreana più famosa del pianeta. Le immagini della coppia presidenziale inquadrata sui maxischermi dello stadio, sorridenti e armati di Army Bomb – il lightstick ufficiale che i fan agitano a tempo di musica – sono diventate virali sui social in poche ore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Il presidente francese Emmanuel Macron e la Première Dame Brigitte Macron sono presenti al concerto dei BTS allo Stade de France di Parigi #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_PARIS #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG x.com

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