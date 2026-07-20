Ma quanto hanno inquinato i Mondiali? La risposta è | come mai prima Ecco perché

I Mondiali del 2026 sono stati i più grandi di sempre, con 48 squadre partecipanti, ma anche i più inquinanti. Le emissioni di gas serra generate sono risultate superiori rispetto alle edizioni precedenti, a causa dell’aumento di partite, strutture e trasporti coinvolti. La produzione di energia, i viaggi dei tifosi e le operazioni logistiche hanno contribuito a un incremento significativo delle emissioni di CO2. Nessuna stima ufficiale precisa è stata ancora diffusa.

Roma, 20 luglio 2026 – E’ stato il Mondiale più grande di sempre, ma anche il più inquinante mai disputato. E’ stato il primo a 48 squadre della storia, organizzato in 3 diversi Stati sulle distanze dell’intero continente nordamericano, e mentre la Fifa celebra la portata sportiva, spettacolare ed economica della Coppa del Mondo 2026, un rapporto indipendente certifica come la 23esima edizione del torneo abbia avuto un impatto ambientale record, superando anche l’edizione 2022 disputata nel desertico Qatar. Secondo le stime del rapporto “Fifa's Climate Blind Spot. The Men’s World Cup in a Warming World”, pubblicato dal think tank britannico... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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