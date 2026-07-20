Andy Burnham ha preso il posto di Keir Starmer come leader nel Regno Unito, annunciando che la continuità del governo sarà garantita. Burnham ha sottolineato che, se si desidera mantenere lo status quo, è necessario apportare cambiamenti. Il suo arrivo a Downing Street segna un passaggio di consegne che, secondo lui, non modifica le politiche già in atto, ma rappresenta una transizione senza rotture evidenti con l’attuale amministrazione.

“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Si può riassumere così, citando Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il passaggio di testimone alla guida del Regno Unito tra l’ex primo ministro Keir Starmer e il suo successore Andy Burnham. Insomma, se qualcuno si aspetta che il nuovo leader apporti grandi cambiamenti in un Paese che non riesce ancora a risollevarsi dopo la catastrofica Brexit, è destinato a rimanere deluso. Certo, sarà profondamente rivista la comunicazione, uno dei talloni d’Achille di Starmer. Così come appare scontato che Burnham cercherà di imprimere una svolta alla politica interna. Tuttavia,... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Ma quale rivoluzione nel Regno Unito: Burnham approda a Downing Street e dall’Ue all’Ucraina ribadisce la continuità del suo governo con quello di Starmer

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