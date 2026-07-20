Durante i Mondiali, una giovane donna è stata frequentemente presente sugli spalti e vicino a Lamine Yamal, giocatore della nazionale spagnola. La sua presenza è stata evidente in diverse occasioni durante le partite e nei momenti chiave del torneo. È stata vista accompagnarlo anche durante la finale del 19 luglio, vinta contro l’Argentina. La ragazza è stata notata per tutta la durata della competizione, senza mai allontanarsi dal giocatore.

Per tutta l’avventura della Spagna ai Mondiali c’è stata una presenza che non è passata inosservata. Sugli spalti, durante le partite e nei momenti più importanti del torneo, una giovane ragazza è stata vista costantemente a sostenere Lamine Yamal, accompagnandolo fino al trionfo nella finale del 19 luglio contro l’Argentina. La sua presenza ha incuriosito tifosi e appassionati, alimentando domande sulla sua identità e sul legame con il talento del Barcellona. Fin dalle prime gare della competizione, la giovane è comparsa con regolarità sugli spalti, condividendo sui social alcuni momenti del viaggio mondiale e attirando l’attenzione degli utenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Ma lei, famosissima e bellissima…”. Mondiali, sempre accanto a Yamal: chi è

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Il fratellino di Lamine Yamal si è tagliato i capelli come Mbappé.

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