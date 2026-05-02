Ma è davvero lei? Irriconoscibile ma quanto è cresciuta! Famosissima

Il 2 maggio, la principessa Charlotte ha compiuto 11 anni, segnando un altro anno di vita per uno dei membri più noti della famiglia reale britannica. La celebrazione del suo compleanno ha portato all’attenzione le fotografie e gli avvisi ufficiali pubblicati in occasione di questa ricorrenza, che hanno mostrato come la giovane sia cresciuta e cambiata nel tempo. La sua presenza continua a suscitare interesse tra il pubblico e i media.

La famiglia reale britannica celebra un nuovo traguardo importante con il compleanno della principessa Charlotte, che il 2 maggio spegne undici candeline. Come da tradizione, la ricorrenza è stata accompagnata dalla pubblicazione di un ritratto ufficiale, condiviso sui canali social della Royal Family e subito diventato virale. Lo scatto mostra una Charlotte cresciuta, sempre più vicina all’adolescenza, con uno stile che mescola semplicità e dettagli ricercati. L’immagine, realizzata dal fotografo di corte Matt Porteous, segna un cambiamento rispetto al passato. A differenza di altri ritratti familiari, infatti, questa volta non è stata la madre, Kate Middleton, a scattare la fotografia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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