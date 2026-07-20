L’Union Basket Prato ha annunciato l’ingaggio di Landucci, considerato pronto e tatticamente versatile. La squadra neopromossa in serie B Interregionale continua a rafforzarsi, con un altro arrivo e una riconferma nel roster. Nel frattempo, si registra anche una partenza. La società lavora per completare la composizione della squadra che sarà guidata da coach Tommaso Paoletti.

Un altro arrivo, una riconferma e una partenza. Prosegue senza sosta la costruzione della nuova Union Basket Prato, neopromossa in serie B Interregionale, con la società impegnata a definire il roster a disposizione di coach Tommaso Paoletti. L’ultima novità è rappresentata dall’ingaggio di Alessandro Landucci, mentre arriva la conferma di Alessandro Coltrinari e, sul fronte delle uscite, si registra il saluto di Francesco Regoli. Classe 2004, Landucci arriva a Prato dopo essere cresciuto cestisticamente a Lucca, società nella quale ha completato l’intero percorso giovanile prima di affacciarsi alla prima squadra. Dopo due stagioni in serie C e tre campionati consecutivi in B Interregionale, culminati con la recente promozione in B Nazionale, la giovane guardia ha deciso di sposare il progetto gialloblù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Union puntella il roster: arriva Landucci. Coach Paoletti: "Pronto e tatticamente duttile"

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