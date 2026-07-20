Lunedì 20 luglio
In Cina, dove le temperature in questi giorni sono particolarmente alte, per proteggersi dal sole va molto di moda il cosiddetto "facekini" Grazie a un nuovo studio sappiamo qualcosa in più su un tema misterioso e delicato, fondamentale per migliorare come espiantiamo gli organi Un esperimento mentale proposto 50 anni fa dal filosofo Robert Nozick anticipò questioni che gli sviluppi tecnologici più recenti pongono ogni giorno in scala ridotta. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Lunedì 20 luglio 2026
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MeteoItalia | Lunedì #20luglio Temporali dal nordest. Il centro e il sud non sono ancora raggiunti dal fronte temporalesco. Ultime previsioni #meteo: f.mtr.cool/yguzvlacrf Mappe previsionali: f.mtr.cool/glnrvbgihf x.com
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