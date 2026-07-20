Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli si sono sposati in Sicilia. La proposta di matrimonio è avvenuta in Corsica al tramonto, seguita da un welcome party a Noto. La cerimonia si è svolta nella tenuta di famiglia con gli amici presenti. La coppia si conosceva dai quindici anni, quando lei frequentava il liceo artistico a Milano e lui aveva circa diciassette.

Ma facciamo un passo indietro. La storia fra Luna Bonaccorsi e Leonardo Bormioli è nata quando erano ancora giovanissimi. Lei aveva appena quindici anni e mezzo e frequentava il liceo artistico a Milano, mentre lui aveva uno o due anni in più. Da allora non si sono più lasciati: un’avventura sentimentale durata sedici anni, che li ha accompagnati fino al matrimonio. La coppia, prima delle nozze, conviveva a Milano da tre anni. La loro è una storia d’amore di quelle sempre più rare: due ragazzi che si incontrano quasi per caso e che, fin dal primo momento, sentono di aver trovato qualcosa di speciale, un legame profondo destinato a crescere nel tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Dentro il matrimonio di Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli in Sicilia: la proposta in Corsica al tramonto, il welcome party a Noto e la cerimonia con gli amici nella tenuta di famiglia

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Un Matrimonio da Favola in Sicilia Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli

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