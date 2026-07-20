L’Umbria è la prima regione d’Italia per spettacoli Tra questi i dieci anni di Suoni Controvento il festival dove il protagonista è il paesaggio
L’Umbria si conferma come la regione italiana con il maggior numero di spettacoli per abitante, con il 78,3% di eventi ogni mille residenti, ovvero il 38% sopra la media nazionale. Tra gli eventi più significativi, il festival “Suoni Controvento”, giunto alla decima edizione, mette in risalto il paesaggio come protagonista. La regione registra una crescita culturale attraverso il numero di manifestazioni teatrali, concerti e spettacoli in rapporto alla popolazione.
C’è un dato che racconta meglio di molti slogan la trasformazione culturale dell’Umbria. Oggi è la regione italiana con il maggior numero di spettacoli in rapporto alla popolazione: 78,3% di eventi ogni mille abitanti, il 38% in più della media nazionale. Un primato che non nasce soltanto dalla presenza di grandi festival storici, ma dalla capacità di costruire negli anni una rete diffusa di iniziative che hanno portato la cultura fuori dai teatri, coinvolgendo borghi, montagne, parchi naturali e aree interne. È dentro questo modello che si inserisce “Suoni Controvento”, il festival che quest’anno celebra il suo decimo anniversario e che dal 15 luglio al 13 settembre trasformerà 26 comuni umbri in un unico grande palcoscenico. 🔗 Leggi su Panorama.it
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LUmbria è prima in Italia per spettacoli
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