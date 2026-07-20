C’è un dato che racconta meglio di molti slogan la trasformazione culturale dell’Umbria. Oggi è la regione italiana con il maggior numero di spettacoli in rapporto alla popolazione: 78,3% di eventi ogni mille abitanti, il 38% in più della media nazionale. Un primato che non nasce soltanto dalla presenza di grandi festival storici, ma dalla capacità di costruire negli anni una rete diffusa di iniziative che hanno portato la cultura fuori dai teatri, coinvolgendo borghi, montagne, parchi naturali e aree interne. È dentro questo modello che si inserisce “Suoni Controvento”, il festival che quest’anno celebra il suo decimo anniversario e che dal 15 luglio al 13 settembre trasformerà 26 comuni umbri in un unico grande palcoscenico. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Panorama.it - L’Umbria è la prima regione d’Italia per spettacoli. Tra questi i dieci anni di “Suoni Controvento”, il festival dove il protagonista è il paesaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUmbria è prima in Italia per spettacoli

Notizie e thread social correlati

Suoni Controvento compie 10 anni. Il festival illumina l’estate umbraIl festival Suoni Controvento festeggia dieci anni con un programma che coinvolge ventisei comuni, tra cui per la prima volta Perugia.

Leggi anche: Cinque nuovi spettacoli per “Suoni Controvento“ . Concerti, omaggi e star per la decima edizione

Temi più discussi: Suoni Controvento, il festival dove il protagonista è il paesaggio festeggia dieci anni; Suoni Controvento, lo spettacolo è la natura; Suoni Controvento 2026 al via: panel sulla pace, Chris Slade e trekking con delitto; Suoni Controvento festeggia dieci anni: l’Umbria diventa un unico palcoscenico naturale.

L’Umbria è la prima regione d’Italia per spettacoli. Tra questi i dieci anni di Suoni Controvento, il festival dove il protagonista è il paesaggioCon 78,3 spettacoli ogni mille abitanti, il 38% in più della media nazionale, l'Umbria conquista il primato italiano. Dal 15 luglio al 13 settembre Suoni Controvento trasforma 26 comuni in un unico ... panorama.it

Suoni Controvento, lo spettacolo è la naturaPrima ancora che inizi un concerto, in Umbria il protagonista è già davanti agli occhi del pubblico. Può essere una cima dell’Appennino, un bosco, un vigneto, un’abbazia, una piazza medievale o un sit ... tgcom24.mediaset.it