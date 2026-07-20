Messi ha concluso la finale con un tiro sulla faccia di Merino, accompagnato da lacrime e delusione. È stata una partita amara, simile a quella del 2014 in Brasile, e potrebbe essere l’ultima sua gara con l’Argentina. La delusione ha preso il sopravvento, lasciando un’immagine di tristezza e sconforto.

Una finale amara, con le lacrime agli occhi e la delusione che lo ha sopraffatto. Come nel 2014 in Brasile. Per quella che sarà ricordata (probabilmente) come l’ultima sua gara con la maglia dell’Argentina, Leo Messi sognava un epilogo diverso. Invece la Spagna lo ha messo al tappeto e non gli ha permesso di esultare come quasi quattro anni fa in Qatar. Di certo la Pulce aveva sognato un incontro diverso. Non uno così, nel quale praticamente non ha lasciato traccia. È stato attore non protagonista come nella sua carriera gli è capitato raramente. C’era bisogno di lui per bucare la difesa della Spagna, che in questo Mondiale ha subito gol solo dal Belgio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ultima di Messi è triste: solo un tiro (sulla faccia di Merino) e lacrime per l'Argentina

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