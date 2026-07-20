Lukaku e Allegri spunta la verità | permanenza al Napoli o addio?

Romelu Lukaku resterà al Napoli almeno fino a dopo Ferragosto, secondo quanto riportato da Il Mattino. Il calciatore belga non ha richiesto di lasciare la squadra e continuerà a essere a disposizione del club durante questa fase del mercato. La sua permanenza è confermata fino a quando non si decideranno eventuali sviluppi successivi alla pausa estiva. La situazione del suo futuro resta ancora da definire.

Romelu Lukaku non ha chiesto di lasciare il Napoli secondo quanto riportato da Il Mattino. Il belga resterà in azzurro almeno fino a dopo Ferragosto, quando il mercato entrerà nella sua fase decisiva. Lukaku e il Napoli: nessuna richiesta di cessione. Nessuna offerta è arrivata finora per l’attaccante belga, nemmeno attraverso il suo agente Federico Pastorello. Il giocatore si sta riposando dopo gli impegni internazionali e il 5 agosto sarà a Castel di Sangro per il raduno della squadra. Il tour americano del Napoli non ha prodotto movimento concreto sul fronte del trasferimento. Lo stipendio rappresenta il vero ostacolo: Lukaku guadagna oltre 8 milioni netti a stagione, cifra che pochi club europei possono permettersi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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