I carabinieri stanno ascoltando senza sosta le persone vicine al giornalista di 53 anni trovato morto carbonizzato a Eboli. Le indagini si concentrano sulla sua vita privata, con interrogatori avvenuti già dal pomeriggio. La scena del delitto si trova in una zona isolata, dove è stato rinvenuto il corpo. Non sono stati ancora rilasciati dettagli ufficiali sulle cause della morte o sui possibili motivi.

È da ieri pomeriggio che i carabinieri ascoltano ininterrottamente le persone più vicine a Luigi?Luca? Esposito, il giornalista 53enne trovato morto carbonizzato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Esposito il giornalista ucciso a Eboli: le indagini si concentrano sulla vita privata

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Il giallo del giornalista morto ucciso e bruciato nella sua auto

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