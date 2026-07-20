In un solo giorno sono state sottoscritte quasi 500 tessere per la campagna abbonamenti della squadra di volley. La cifra totale di abbonati ha raggiunto 453 nelle prime ore, superando le aspettative. La risposta dei tifosi si è dimostrata molto positiva, con entusiasmo evidente tra gli appassionati. Nessun dirigente aveva previsto un avvio così rapido e numeroso per questa fase di sottoscrizioni.

Poco meno di 500 tessere sottoscritte già nel primo giorno della campagna abbonamenti. Che ci fosse fiducia intorno alla nuova Lube, se non addirittura euforia, l’avevamo già scritto ascoltando gli umori in giro, tra gli appassionati, ma forse nemmeno il dirigente biancorosso più ottimista poteva aspettarsi un ’botto’ simile sabato. Ben 453 abbonati. In piena estate, con 40 gradi e con il campionato che prenderà il via tra molto tempo, circa 3 mesi. Invece così è stato. E la Lube ha operato un netto cambiamento rispetto al passato, perché fino all’anno scorso (nonostante ad esempio le nostre richieste, ndr) il club non comunicava il numero esatto, complessivo e preciso, degli abbonati; stavolta, invece, ha reso noto subito l’exploit delle prime 24 ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lube, l’entusiasmo è alle stelle. Quota 453 abbonati in un giorno

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