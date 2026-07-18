bologna entusiasmo alle stelle selfie e firme tutti in fila per rowe

A Valles, in Val Pusteria, almeno 600-700 tifosi sono arrivati per un evento legato al ritiro della squadra di Bologna. La presenza massiccia si è manifestata con file di persone che si sono fatte fotografare e hanno firmato autografi, in attesa di un atleta chiamato Rowe. La manifestazione è considerata la prima vera invasione di supporter nel ritiro, dopo un breve periodo di preparazione all'inizio della settimana.

VALLES (Bolzano) A Valles è ufficialmente scoppiata la febbre da Bologna. Dopo il ’warm up’ di inizio settimana, ieri questo piccolo angolo di Val Pusteria ha vissuto la prima vera invasione di questo ritiro: almeno seicento-settecento i tifosi arrivati qui per un weekend che stapperà l’estate dei rossoblù. E oggi il fiume di passione è destinato a ingrossarsi. Alle 12, infatti, ci sarà un primo assaggio del lavoro di Domenico Tedesco: sul piatto, l’amichevole contro l’Arminia Bielefeld, formazione di serie B tedesca. Le strutture ricettive della zona sono sold-out da tempo, in tanti sono dovuti ricorrere a campeggi in tenda pur di esserci: il termometro delle presenze oggi dovrebbe arrivare a quota millecinquecento persone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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